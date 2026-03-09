遺伝性の病気！腎臓の病気「多発性嚢胞腎」とは 注意しておきたい病気の数々 これまでにおもに慢性腎臓病について基本的なことを述べてきましたが、腎臓に関係する病気はそれだけではありません。たとえば遺伝性の病気である多発性嚢胞腎。水分の詰まった袋である嚢胞が腎臓に多数でき、それが腎臓を圧迫する病気です。 同じく遺伝性の病気として、アルポート症候群があります。難聴や視覚障害を伴う病気で、男性の症例が