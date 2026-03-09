心の病気は誰でもかかる可能性があるもの！心の病気は個性や特性のひとつと考えよう！ 最終的な判断は自分の意思で 精神疾患と診断されると、病名がなんであれショックを受けることは容易に想像できますが、悲観する必要はありません。精神疾患は決して不治の病などではなく、適切な治療や心理療法、カウンセリングなどを受けることで、回復する可能性のある病気です。自分の個性や特性のひとつだと前向きに受け止めましょう。