取る派？取らない派？取って捨てたら損するかも！？ミカンの白い筋の正体とは 取って捨てたら損するかも―― 白い筋の深い話 ミカンのオレンジ色の皮はフラベド（外果皮）、ミカンをむいて最初に目にする白い筋はアルベド（中果皮）といいます。 フラベドには油胞がたくさんあり、リモネンなどの精油が含まれていて、特有の香りを持っています。リモネンは洗剤の成分としても使われています。また、ミカンの皮を刻ん