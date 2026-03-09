今日9日(月)の関東は、晴れ間が広がる見込みです。ただ、夜は南部を中心に所々でにわか雨があり、内陸部では雪の降る所があるでしょう。明日10日(火)朝にかけて、栃木県や茨城県など北部では平地でも積雪となりそうです。路面の凍結にご注意ください。夜は雨や雪の所も昼間も空気はヒンヤリ今日9日(月)の関東は、気圧の谷の影響を受ける見込みです。日中は、時々晴れる程度で雲が広がりやすいでしょう。スギ花粉の飛散がピークを