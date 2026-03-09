アドバンテスト、東京エレクトロンなど半導体製造装置大手が軒並みウリ気配で始まったほか、フラッシュメモリー大手のキオクシアホールディングスも大口の売り注文に寄り付き商いが成立せず、気配値でのスタートを余儀なくされた。 前週末の米国株市場ではハイテク株を中心に広範囲に売りが広がり、特にフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）が４％近い暴落をみせるなど半導体セクターへの売