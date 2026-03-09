ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅＷＴＩ原油上場投資信託、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信といった原油価格に連動する上場投信（ＥＴＦ）がカイ気配を切り上げている。米原油先物相場のＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の４月物は、日本時間の９日早朝７時過ぎに１バレル＝１１１ドル台に急騰。２２年７月以来、３年８カ月ぶりの水準