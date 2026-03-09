アスカネットは３日続伸している。前週末６日の取引終了後、中国の戦略的パートナー企業であるＹｅｓａｒＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（Ｓｈａｎｇｈａｉ）との間で、空中ディスプレー事業での中国におけるライセンス契約を締結したと発表した。樹脂製空中ディスプレー用プレートの現地生産に向けた準備を始めるとしており、好感した買いが入っている。 ライセンス契約を