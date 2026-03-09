プリン体は細胞の核を構成する核酸の材料となる物質であり、生命活動に欠かせない成分です。遺伝情報を担うDNAやRNA、エネルギー代謝に関わるATPなど、身体の重要な働きを支えています。本章では、細胞とエネルギー代謝におけるプリン体の働きと、尿酸へと変わる代謝経路について解説します。 監修管理栄養士：武井 香七（管理栄養士）帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業 横浜未来ヘルスケアシステム