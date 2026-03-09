9日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前週末同時刻比22.3％減の447億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同55.5％減の175億円となっている。 個別ではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ農産物上場投資信託 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ穀物上場投資信託 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ大豆上場投資信託 、