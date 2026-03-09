財務省が9日発表した1月の国際収支速報によると、海外とのモノやサービス、投資の取引状況を示す経常収支の黒字額は9416億円だった。黒字は12カ月連続。前年同月の3446億円の赤字から黒字転換した。輸出から輸入を差し引いた貿易収支は6004億円の赤字となり、前年同月の2兆9340億円の赤字から縮小した。輸出は前年同月比20.3％増の9兆445億円、輸入は7.7％減の9兆6448億円となった。