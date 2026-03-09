＜大相撲三月場所＞◇初日◇8日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】「まわしの位置が上すぎる」“超”長身力士（全身）大相撲三月場所の初日、土俵上に現れた一人の若手力士の圧倒的な存在感にファンが騒然となる一幕があった。197センチという角界最長身を誇るその姿に「まわしの位置が上すぎる」「足も手もながい」「いい体してる」など驚きの声が殺到。規格外のスケールを感じさせる体躯で、相手を圧倒して衝撃の白星発進を決