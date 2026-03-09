お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾が、両親との家族旅行ショットを公開した。藤森は８日までに自身のインスタグラムを更新。「清武じぃじ美代子ばぁばと沖縄旅行じじばばと行けるうちにたくさん行っとかないとね」と記し、長女とプールに入っている写真や、両親と長女の写真などを投稿。「耳が遠くなった２人の会話は大声過ぎてずっと怒鳴り合いのケンカをしてるみたいですが、内容を聞いてみると孫が自分に笑