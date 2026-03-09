歌手で女優のヒラリー・ダフ（38）が、子どもの頃からテレビや映画の現場で働いていたため、正式な教育をほとんど受けられなかったと明かした。 【写真】4人目の子供は水中出産だった ヒラリーは10歳で芸能活動を開始し、14歳でディズニー・チャンネルのドラマ「リジー＆Lizzie」の主演に抜てきされ、一躍人気者となった。一方で学業に時間を割くことができず、高校卒業資格に相当するGEDも取得して