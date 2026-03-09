韓国の2026ワールドベースボールクラシック（WBC）8強進出の希望が残った。日本がオーストラリアに逆転勝利し、韓国とオーストラリアとの最終戦で8強行きの結果が決まることになった。日本は8日、東京ドームで行われたWBC1次ラウンドC組の試合でオーストラリアに4−3で勝利した。これで韓国は9日午後7時、同じ場所で行われるオーストラリアとのグループリーグ最終戦で勝利する場合、8強進出を眺めることができる。韓国がオーストラ