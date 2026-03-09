中国の外交政策を指揮する王毅外交部長（73）は8日、間近に迫った米中首脳会談の準備に向けた米国側の協力を促した。イラン戦争については即時停戦と政治的解決を主張した。外交部長として12回目を迎えた今年の全国人民代表大会（全人代）の記者会見では、昨年に続き韓半島（朝鮮半島）問題には言及しなかった。 中国共産党政治局委員兼中央外事工作委員会弁公室主任を兼務する王氏はこの日午前、全人代の外交分野についての記者会