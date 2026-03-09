財務省が９日発表した１月の国際収支統計（速報）によると、海外とのモノやサービスの取引状況を示す「経常収支」は９４１６億円の黒字となり、１２か月連続の黒字を確保した。輸出から輸入を差し引いた貿易収支の赤字幅が縮小したことが寄与した。