滋賀県の名門私立・立命館守山中学校に通っていたソウタくん（仮名）は、入学直後の2022年6月からイジメを受けるようになった。ズボンを膝まで下げられて陰部を触られる、校内で足をつかまれて8メートル引きずられるなどのイジメを継続的に受け、学校の対応も十分ではなかった。【写真】偏差値70超えの名門中学で、同級生からのイジメに苦しんだソウタくん被害生徒のソウタくんと母親が筆者の取材に応じた。 立命館守山中