特殊詐欺のニュースは、もはや珍しいものではない。「なぜ、こんな手口に騙されるのか」と疑問に思う人も多いだろう。だが個人投資家の村野博基氏は、こう指摘する。詐欺がなくならないのは、単に犯人の手口が巧妙だからではない。「信じる」という美辞麗句の裏にある、“自分で考えない他人任せの姿勢”が、被害を生み続けているのだという。近著『戦わずして勝つ 不動産投資30の鉄則』（扶桑社刊）を上梓した村野氏は、「詐欺師