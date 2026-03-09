元AKB48のタレント板野友美（34）が、9日までに自身のXを更新。新車「レンジローバーイヴォーク」を公開した。「新車イヴォーク」と前置きした上で4枚の新車の写真を公開。車体の色は黒だった。「車内はもちろん土禁。車に乗ると汚れるのが気になって落ち着かない。掃除機とコロコロと水拭き、乾拭き用掃除用具完備。ナビ入れるまでに時間かかる。好きな曲かけないと運転できない」とつづった上で「うん。私が面倒くさくて誰も一