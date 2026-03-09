Mizkanは関西限定の「大阪無限粉もんソースby味ぽん」を発売した。宇都宮餃子、北海道バタぽんに続く、ご当地味ぽんの第3弾。味ぽんは1964年に、水炊き用の調味料として関西で販売したのが始まり。今回は縁が深い関西で、粉もんを代表するメニューの一つであるたこ焼に着目。10種類以上の香辛料と3種類の酢を使い、ソースのようなとろみと、さっぱりした後味を合わせ持つ調味料に仕上げた。開発に携わったマーケティング企画