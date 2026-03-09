週明け、きょうの東京株式市場で日経平均株価は一時、3500円以上と大幅に値下がりし、5万2000円台で取引されています。イラン情勢をめぐって、きょうも幅広い銘柄にリスク回避の動きが広がっています。また、原油価格の指標となるWTI原油先物価格は一時、1バレル=111ドルを超え急騰。2022年7月以来の高い水準となりました。イラン情勢をめぐっては、死亡したイランの最高指導者ハメネイ師の後継者に、ハメネイ師の次男のモジタバ師