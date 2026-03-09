記念日を祝うデモに参加したモジタバ・ハメネイ師＝2019年5月、イラン首都テヘラン/Morteza Nikoubazl/NurPHoto/AP/File（CNN）イラン国営メディアは9日、米軍とイスラエル軍の攻撃で2月28日に殺害されたアリ・ハメネイ師の後継となる最高指導者に、次男のモジタバ・ハメネイ師（56）が指名されたと伝えた。モジタバ師は聖職者で構成する「専門家会議」（定数88）によって最高指導者に選ばれた。専門家会議が過去に新指導者を選出