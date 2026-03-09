9日朝の東京株式市場で、日経平均株価の下げ幅は取引開始直後3500円を超えました。イランの新たな指導者に最高指導者ハメネイ師の二男で反米保守強硬派のモジタバ師が選出されたと報じられていることや、ニューヨーク原油市場で、アメリカ産WTI原油の先物価格が1バレル＝100ドル台を突破したことなどから、先行きの懸念で株が売られています。紛争の長期化や激化が日本経済にも大きな影響を与えるとの見方から、幅広い銘柄に売り注