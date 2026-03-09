■「おひとりさま」を癒やしてくれる猫2月22日は“猫の日”だった。その日に合わせて、全国的に猫をモチーフにしたお菓子や雑貨品のイベントが行われた。それは、わが国での“猫ブーム”を象徴する出来事だ。写真＝iStock.com／recep-bg※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／recep-bgそもそも、なぜ猫ブームなのか。その背景には、いくつかの要因が見られる。まず、わが国の経済事情だ。1990年代以降、わが国の景気は停滞気味