2022年7月に起きた安倍晋三元首相銃撃事件の現場では何が起きていたのか。居合わせていたベテラン記者のICレコーダーには「なんや？」とつぶやく自分の声が入っていたという。読売新聞大阪本社のルポをお届けしよう――。※本稿は、読売新聞大阪本社取材班『絶望の凶弾安倍元首相銃撃事件 山上被告を追った1294日』（中央公論新社）の一部を再編集したものです。写真＝共同通信社2022年7月、街頭演説中の安倍元首相が銃撃された