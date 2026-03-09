米Anthropicと米Mozillaは3月6日（現地時間）、Webブラウザ「Firefox」を対象とした共同の脆弱性調査で、AIモデル「Claude」が22件の脆弱性を発見したと発表した。このうち14件は深刻度の高い脆弱性に分類されている。これは2025年に修正された深刻度の高い脆弱性の約5分の1に相当する。Mozillaによれば、これらの問題の大半は2月24日に公開された「Firefox 148」で修正済みである。FirefoxはオープンソースプロジェクトのWebブラ