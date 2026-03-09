新井宏昌氏、4回2死満塁での牧のけん制死に言及球場が悲鳴に包まれた場面に、専門家も苦言を呈した。野球日本代表「侍ジャパン」は8日、東京ドームで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド、オーストラリア戦に4-3で逆転勝利。3連勝で1次ラウンドのプールCの1位突破を決めた。ただ、前日まで好調だった打線が中盤まで沈黙。苦戦を強いられる中、思わぬミスも飛び出した。0-0で迎えた4回2死満塁