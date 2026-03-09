◆米男子プロゴルフツアーアーノルド・パーマー招待最終日（８日、米フロリダ州・ベイヒルクラブ＝７４６６ヤード、パー７２）第３ラウンドの残りと最終ラウンドが行われ、３８位で出た松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は３バーディー、３ボギーの７２で回り、通算１オーバーの４１位で終えた。２７位で出た久常涼（ＳＢＳホールディングス）は３バーディー、４ボギーの７３と落とし、通算１アンダーの３３位だった。６９をマーク