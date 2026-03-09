女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」の櫻井優衣が雰囲気ガラリな姿を披露した。９日までにインスタグラムを更新した櫻井は、メンバーの鎮西寿々歌との２ショットを複数枚披露。イタリア国旗の絵文字と共に、ボーダーニットにグレーのミニスカートとジャケット姿の櫻井と、黒のジャケットにデニムスカート姿の鎮西の姿を公開した。アイドル衣装時とはまた別の雰囲気を見せたこの投稿には「ヤバい。美人