グローバルガールズグループ・ME:Iが8日、神奈川・KT Zepp Yokohamaで開催した木村カエラ対バンライブ『KAELA presents the joint gig “SUPER STARs”』に出演した。【ライブ写真】懐かしい名曲も！木村カエラと共演したME:IME:Iにとって木村カエラは、グループが誕生したサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』で国民プロデューサー代表を務め、デビューまでを温かく見守り続けた“恩師”と呼べる存在