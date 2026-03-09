タレントの稲村亜美（30）が9日、自身のインスタグラムを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド、侍ジャパンとオーストラリアの一戦を観戦したことを明かした。「WBCオーストラリア戦吉田正尚選手のツーランで球場の雰囲気が一変しましたかっこよすぎ、、、！！！」と、東京ドームでユニホーム姿で侍ジャパンに声援を送っている写真をアップ。「無事に一位通過で予選突破マイアミでの準々決勝も