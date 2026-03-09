春の気配とともに「ヤツ」もやってきた……春の訪れは心を軽くし、“新しい何か”を始めてみたい気持ちにもなります。その一方、花粉症に悩まされている方にとっては、憂鬱な季節でもあります。鼻水・くしゃみ・目のかゆみなどなど、例のアレルギー症状が始まると、「何もする気になんねぇ。。」という気持ちになるかもしれません。【画像】「えっ…」 これが「クルマをダメにする行為」です！ 画像で見る（29枚）関東エリア