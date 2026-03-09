福岡西署は9日、福岡市西区下山門4丁目付近の施設で8日午後7時半ごろ、その場にいた女性に下半身を露出した犯人が近寄ってくる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。犯人は50歳くらいの男、やせ形、身長160程度、黒髪で耳が隠れるくらいの長さ、ベージュ色の作業着上下を着用。