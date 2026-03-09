3月9日未明、浜松市中央区で倉庫に侵入してDVDソフトを盗んだ疑いで、ブラジル国籍の男が現行犯逮捕されました。 建造物侵入と窃盗の疑いで現行犯逮捕されたのは、浜松市中央区遠州浜に住むブラジル国籍の解体業の男（30）です。 警察によりますと、男は9日午前3時10分頃、浜松市中央区福島町に住む男性（60）の自宅倉庫に侵入し、DVDソフト8本（時価合計800円相当）を盗んだ疑いが持たれています。 物音で男性らが気付き、男を