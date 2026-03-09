＜ブルーベイLPGA最終日◇8日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞デビュー戦の原英莉花は4日間、強風のなか安定したプレーを見せた。「71」「71」「71」「71」のトータル4アンダー・10位タイで、いきなりのトップ10入り。米女子下部エプソン・ツアーから昇格して迎えたルーキーイヤー初戦で、上々のスタートを切った。【写真】原英莉花とジャンボ尾崎氏の2ショット前半2番でボギーが先に来たが、3番パー