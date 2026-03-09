＜ダイキンオーキッドレディス最終日◇８日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞真価が問われる新しいシーズンのオープニングゲームで、いきなり明快な答えを出した。女王は強かった。2001年と03年の不動裕理以来となる前年度女王の開幕戦V。佐久間朱莉が昨年12月に死去した師匠の尾崎将司さんに贈る通算5勝目を、ツアー史上2人目となる23年ぶりの快挙で達成した。【写真】ウェッジは新モデル佐久間朱莉が信頼す