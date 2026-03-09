イラン情勢の緊迫化に伴い原油の供給不安が一段と強まる中、原油の先物価格が1バレルあたり100ドルを突破しました。【映像】ホルムズ海峡の様子（資料）原油輸送の大動脈であるホルムズ海峡が事実上封鎖されるなど中東情勢が緊迫化する中、イランの高官は8日、イスラエルの攻撃によって戦闘は「新たな段階」に突入したとし、イランが数日中に中東地域の資源関連のインフラを攻撃する可能性を示唆しました。原油の供給不安が