将棋の「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」第5局は3月9日、挑戦者・永瀬拓矢九段（33）が前日に封じた47手目が開封され、午前9時すぎに藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）の手番で再開された。【中継】藤井王将VS永瀬九段 注目の第5局（生中継中）永瀬九段が悲願のタイトル奪取を決めるか、“カド番”となった王者・藤井王将が踏ん張るか。大注目の中で行われているシリーズ第5戦は、栃木県大