人は原子でできていてツブツブ、 スカスカだ！ わたしたちの体は原子でできています。タピオカミルクティーには50粒くらいのタピオカが入っていますが、わたしたちの体はおおよそ、その100,000,000,000,000,000,000,000,000倍の5.0×10²⁷個の原子でできています。ということは、人間はとてつもない量の「ツブツブ」の集合体ということです。 量子力学が初めてぶち当たった壁がこの原子です。とにかく、とてつも