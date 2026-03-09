実は一休さんは自ら命を絶とうとしていた？一休さんの本当の生い立ちとは 一休はなぜ、頓知を発揮したの？ 一休といえば頓知話を連想される方も多いことでしょう。アニメ「一休さん」は海外でも放映されているので、明るく知恵者の少年一休のイメージは世界的なものといっていいかもしれません。しかし、実際の一休の青少年期は、そのように健全で明るいものではなかったようです。ちなみに、一休と名乗るのは25歳からで、