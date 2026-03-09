健康が気になるあなたが飲むべき糖質ゼロで血液がサラサラになるお酒とは 飲むなら糖質ゼロで血液がサラサラになる乙類！ 焼酎は主に甲類焼酎と乙類焼酎の２種類。雑穀などの穀物を原材料とする甲類は、ひとつの蒸留機の中で何度も蒸留を繰り返す「連続式蒸留法」を使って大量に生産する焼酎で、サワーなどに使われる無味無臭のもの。乙類とブレンドした「甲乙混和焼酎」というものもあります 対して米や大麦、いも類など