聖徳太子の怨霊封じか、法隆寺謎の仏像とは？ 造像仏に隠されたダイイング・メッセージ ── 釈迦三尊像 「釈迦三尊像」の正式な国宝の指定名称は、「銅造釈迦如来及両脇侍像」という。法隆寺※金堂の中の間に安置された本尊であり、木造二重の箱型台座に座る釈迦如来坐像を中心に両脇侍菩薩立像が並び立っている。 ところで、平成2年（1990年）3月、釈迦如来像の台座の内側から「相見丂陵面楽識心陵了時者」と