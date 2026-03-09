新たなイラン最高指導者に指名されたモジタバ・ハメネイ師は、空爆で殺害されたアーリー・ハメネイ師よりも強硬派とみられている。モジタバ・ハメネイ師の妻はアーリー・ハメネイ師とともに殺害された。最高指導者としての資格の欠如が指摘されていたものの、イラン革命防衛隊（ＩＲＧＣ）からの支持が決定的な要因となった可能性がある。年齢は５６才。イラン・イラク戦争に従軍した。 MINKABU PRES