国際収支（1月）08:50 結果9416.0億円 予想9250.0億円前回7288.0億円（経常収支) 結果31450.0億円 予想30000.0億円前回26971.0億円（経常収支・季調済) 結果-6004.0億円 予想-10081.0億円前回1349.0億円（貿易収支)