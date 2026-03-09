将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第5局が9日午前9時、前日から行われている栃木県大田原市の「ホテル花月」で再開された。雲1つない青空が広がる大田原の地で、熱戦が指し継がれる。午前8時41分に挑戦者の永瀬が入室。藤井は49分に姿を見せ、1日目の指し手を再現した。永瀬が封じた47手目は「▲2三香成」だっ