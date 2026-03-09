週明け９日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前週末終値（５万５６２０円８４銭）に比べて３５００円超下落した。５万２１００円台で推移している。８日夜のニューヨーク原油先物市場で、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の４月渡し価格が急騰し、１バレル＝１１１?台をつけた。東京市場でも、原油価格の高騰による企業や家計のコスト増が意識され、幅広い銘柄で売りが優勢となっている。