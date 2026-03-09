【ワシントン共同】米紙USAトゥデーは8日、米国がキューバと経済協定を結ぶ準備を進めており、近く公表する可能性があると報じた。トランプ政権はキューバの共産党独裁体制の転換を狙い圧力をかけているが、全面対立を避け、経済的な対米依存度を高める戦略に傾いているという。協定の詳細は不明。両国の協議では港湾やエネルギー、観光分野での協力が取り沙汰され、米国の利益につながることが優先されている。米国からキュー