◇第6回WBC1次ラウンドC組台湾5―4韓国（2026年3月8日東京D）台湾プロ野球・中信兄弟のチアリーダーで、SNSのフォロワー9万人以上のジュリー（尹樂・34）が9日までに自身のインスタグラムを更新。WBC1次ラウンドの韓国戦で“涙の激勝”を飾った台湾代表の夫をねぎらった。ジュリーは台湾とタイとのハーフで、20年から中信兄弟のチアリーダーを担当。22年に一度は退団しながらも、23年に再加入。昨年12月にWBC台湾代表で