佐藤食品工業がしっかり。前週末６日の取引終了後に、自社株７０万株（消却前発行済み株数の８．６６％）を３月１８日付で消却すると発表したことが好材料視されている。消却後の発行済み株数は７３７万７４６０株となる。 出所：MINKABU PRESS