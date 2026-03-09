通院が困難になった際、住み慣れた自宅で継続して医療が受けられる訪問診療は、患者さんと家族にとって心強い仕組みです。しかし、「往診とは何が違うの？」「急変した時はどうなるの？」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。 本記事では在宅医療の訪問診療について以下の点を中心に紹介します。 在宅医療とは 訪問診療とは 在宅医療で訪問診療を受ける流れ 在宅医療の訪問診療について理解するためにもご参考いた